Australian Open. Шарапова в первом круге сыграет с Векич, Потапова – с Сереной, Касаткина – с Киз, Кузнецова – с Вондроушовой

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В Мельбурне опубликована сетка Australian Open. Турнир начнется 20 января.

Первая ракетка мира Эшли Барти (1) в первом круге сыграет с Лесей Цуренко. Прошлогодняя финалистка Петра Квитова (7) стартует встречей с Катериной Синяковой.

В этой же четверти Дарья Касаткина попала на Мэдисон Киз (10), Маргарита Гаспарян – на Марию Саккари (22), а Екатерина Александрова – на Жиль Тайкманн.

Во второй четверти прошлогодняя чемпионка Наоми Осака (3) сыграет с Мари Бузковой. Серена Уильямс (8) в первом раунде встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Каролин Возняцки проведет последний турнир в карьере и начнет его матчем с Кристи Ан. 39-летняя Винус Уильямс встретится с 15-летней Коко Гауфф. Они играли на «Уимблдоне», и Гауфф победила.

В третьей четверти Симона Халеп (4) встретится с Дженнифер Брэди, а Белина Бенчич (6) – с Анной-Каролиной Шмидловой.

Мария Шарапова начнет турнир встречей с Донной Векич (19), Вероника Кудерметова поборется с Сарой Соррибес-Тормо, а Виталия Дьяченко – с прошлогодней полуфиналисткой Даниэль Коллинс.

Арина Соболенко (11) стартует матчем с Карлой Суарес-Наварро, которая проводит последний сезон в карьере.

В нижней четверти Каролина Плишкова (2) сыграет с Кристиной Младенович, а Элина Свитолина (5) – с Кэти Болтер.

Светлана Кузнецова в первом раунде встретится с Маркетой Вондроушовой (15), Анна Блинкова – с Жасмин Паолини, а Анастасия Павлюченкова (30) – с Ниной Стоянович.

Полностью сетка появится здесь.

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