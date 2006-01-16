Футболисты из стран ЕАЭС не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу на территории России.

Соответствующий приказ Министерства спорта РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «6+5» – не более шести иностранцев на поле в составе одной команды.

С сезона-2020/21 будет лимит в формате «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть не более восьми легионеров.

В Олимп-ФНЛ со следующего сезона общее количество иностранцев в заявке не должно превышать четырех человек.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

История лимита: от липовых правил нулевых до согласования с властью