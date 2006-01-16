Футболисты из стран ЕАЭС не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ лимит на легионеров Политика Футбол

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу на территории России.

Соответствующий приказ Министерства спорта РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «6+5» – не более шести иностранцев на поле в составе одной команды. 

С сезона-2020/21 будет лимит в формате «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть не более восьми легионеров.

В Олимп-ФНЛ со следующего сезона общее количество иностранцев в заявке не должно превышать четырех человек.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

История лимита: от липовых правил нулевых до согласования с властью

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