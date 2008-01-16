Колобков больше не министр спорта, победы «МЮ» и «Ювентуса», «Вегас» уволил тренера, сборная года УЕФА и другие новости утра

1. Министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе со всем правительством России после послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Позднее Путин предложил члена наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина вошли в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

2. РФС согласовал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым продление контракта до 2022 года (но это не точно).

3. «Манчестер Юнайтед» со второй попытки справился с «Вулверхэмптоном» (1:0) и вышел в 4-й раунд Кубка Англии. Это первая победа «Юнайтед» над «Вулвз» с 2012 года.

4. В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» без Роналду (у него синусит) забил 4 мяча «Удинезе», «Милан» разгромил СПАЛ, «Фиорентина» одолела «Аталанту». В четвертьфинале «Интер» сыграет с «Фиорентиной», «Наполи» – c «Лацио», «Юве» ждет победителя пары «Парма» – «Рома».

5. Роналду, Месси и 5 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной года УЕФА.

6. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россиянки не попали в топ-30.

7. Трансферы (в основном аренды). «Краснодар» отдал Намли в аренду на 2 года в «Колорадо Рэпидс». «Тоттенхэм» арендовал Жедсона у «Бенфики» на 1,5 года с правом выкупа. «Наполи» купил хавбека «Сельты» Лоботку за 20+4 млн евро. «Барса» отдала Тодибо в аренду «Шальке» с опцией выкупа за 25+5 млн евро. Вратарь «Реала» Лунин арендован «Овьедо».

Интересное из потенциальных переходов. «Динамо» согласовало трансфер Соболева, но ЦСКА может опередить соседей в борьбе за форварда. Более того, Александр интерес клубам АПЛ. Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды. «Интер» предложил за Эриксена 10 млн евро, «Тоттенхэм» требует 20 млн. Краневиттер может перейти в «Монтеррей» уже в пятницу. «Интер» подпишет Жиру за 5+1,5 млн евро. Полузащитник «Аякса» ван де Бек летом станет игроком «Реала».

8. «Вегас» уволил главного тренера Жерара Галлана после четырех поражений подряд. Его сменил Питер Дебур.

9. Матч «Реал» – «Барселона» пройдет 1 марта в 23:00 по Москве.

10. Новый экономический отчет УЕФА: РПЛ – 16-я в Европе по балансу зарплат в 2018 году, АПЛ опередила Бундеслигу на 2 млрд евро по выручке, Ла Лига – 3-я, РПЛ – 6-я.

11. НХЛ. У Ковальчука 5-е очко в 6 матчах за «Монреаль», Проворов набрал 25-й балл в сезоне. Все результаты – здесь.

12. «ПСЖ» разгромил «Монако» Александра Головина (4:1) в матче чемпионата Франции.

13. НБА. «Майами» победил «Сан-Антонио», «Оклахома» уступила «Торонто». Другие результаты – здесь.

14. КХЛ. «Авангард» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах, обыграв «Адмирал».

15. Доменико Тедеско не намерен уходить из «Спартака». У него нет разногласий с руководством. А Роман Пилипчук тем временем возглавил «Спартак-2».

16. Мужская сборная России по гандболу уступила Дании в групповой стадии чемпионата Европы в Швеции, потерпев третье поражение подряд.

17. В 19-м тур Евролиги санкт-петербургский «Зенит» обыграл на своей арене испанскую «Басконию».

18. Российский боксер, чемпион мира WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил допинг-тест. Спортсмен объяснил ситуацию.

Цитаты дня.

Гуф вызвал на бой бронзового призера ОИ-2004 по дзюдо Носова: «У меня семья из-за тебя разрушилась»

Жена Семака: «Хотелось бы взять четверых детей из Африки. Как минимум»

Лионель Месси: «Соперничество с Роналду навсегда останется в памяти людей»

Дзюба о сериале «Ведьмак»: «Актеры – катастрофа, Вильгефорц – индус! Это вообще безобразие»