Туктамышева будет комментировать ЧЕ на Первом канале. Кроме женских соревнований

Чемпионка мира 2015 года сообщила, что будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.

Соревнования будут транслироваться на сайте Первого канала, а также частично в телеэфире.

«Да, буду» – ответила Туктамышева на вопрос о том, будет ли она комментировать для Первого.

Однако спортсменка добавила, что не будет работать на трансляциях женского турнира.

«Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно – скоро увидите. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное – точно без меня, надеюсь понятно почему», – написала Туктамышева.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января. Туктамышева, которая заняла 4-е место на чемпионате России, вошла в состав на турнир в качестве запасной.

Щербакова, Косторная, Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева и Гулякова – запасные