Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» обыграл «Перуджу», «Интер» против «Кальяри»

В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Интер» принимает «Кальяри», «Милан» дома сыграет со СПАЛ, – с «Удинезе», а «Рома» на выезде встретится с «Пармой».

Кубок Италии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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