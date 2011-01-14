Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» обыграл «Перуджу», «Интер» против «Кальяри»

В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Интер» принимает «Кальяри», «Милан» дома сыграет со СПАЛ, «Ювентус» – с «Удинезе», а «Рома» на выезде встретится с «Пармой».
Кубок Италии
1/8 финала
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 84), Фабиан Руис (Демме, 65), Инсинье, Элмаз, Лосано (Кальехон, 75), Льоренте.
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Перуджа –
Фулиньяти, Сгарби, Дьомбер, Рози, Нзита, Карраро (Конате, 71), Фаласко, Фальцерано, Йеммелло (Мелькьорри, 62), Фальчинелли, Буонаюто (Драгомир, 55).
- Предупреждения:
- Фальцерано (31), Йеммелло (37), Дьомбер (56), Фабиан Руис (62).
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Прото, Луис Фелипе, Баштуш, Ачерби, Габаррон, Катальди, Бериша, Хони Родригес, Пароло, Адеканье, Иммобиле.
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 января, 23.15, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 9 января, 23.15, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
- 0:1 – 14 Фавилли, 1:1 – 23 де Сильвестри.
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри (Айна, 82), Джиджи, Бремер, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Мейте, Беренгер, Бонифаци (Нкулу, 102), Белотти, Дзадза (Миллико, 90).
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Дженоа –
Раду, Гильоне, Ромеро, Гольданига, Баррека, Кассата, Бехрами (Радованович, 65), Агудело (Дестро, 71), Шене (Стураро, 105), Сапата (Эль-Ямик, 53), Фавилли.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
- Предупреждения:
- Ромеро (29), Мейте (29), Эль-Ямик (62), Айна (97), Радованович (107).
- Удаление:
- Мейте (105).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.