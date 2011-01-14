Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» обыграл «Перуджу», «Интер» против «Кальяри»

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В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Интер» принимает «Кальяри», «Милан» дома сыграет со СПАЛ, «Ювентус» – с «Удинезе», а «Рома» на выезде встретится с «Пармой».

Кубок Италии

1/8 финала

Наполи – Перуджа 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
14 января, 17.00, «Сан-Паоло»
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Голы:
1:0 – 26, пенальти Инсинье, 2:0 – 38, пенальти Инсинье.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 84), Фабиан Руис (Демме, 65), Инсинье, Элмаз, Лосано (Кальехон, 75), Льоренте.
ПеруджаФулиньяти, Сгарби, Дьомбер, Рози, Нзита, Карраро (Конате, 71), Фаласко, Фальцерано, Йеммелло (Мелькьорри, 62), Фальчинелли, Буонаюто (Драгомир, 55).
Предупреждения:
Фальцерано (31), Йеммелло (37), Дьомбер (56), Фабиан Руис (62).

 

Лацио – Кремонезе
Дата проведения
14 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
ЛациоПрото, Луис Фелипе, Баштуш, Ачерби, Габаррон, Катальди, Бериша, Хони Родригес, Пароло, Адеканье, Иммобиле.
КремонезеАгацци, Дзортеа, Караччоло, Терранова, Ренцетти, Арини, Дели, Кастаньетти, Бьянкетти, Паломби, Чиофани.

 

Интер – Кальяри
Дата проведения
14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Аталанта
Дата проведения
15 января, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – СПАЛ
Дата проведения
15 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Удинезе
Дата проведения
15 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Рома
Дата проведения
16 января, 23.15, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Дженоа 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:3
Дата проведения
9 января, 23.15, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Фавилли, 1:1 – 23 де Сильвестри.
ТориноСиригу, де Сильвестри (Айна, 82), Джиджи, Бремер, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Мейте, Беренгер, Бонифаци (Нкулу, 102), Белотти, Дзадза (Миллико, 90).
ДженоаРаду, Гильоне, Ромеро, Гольданига, Баррека, Кассата, Бехрами (Радованович, 65), Агудело (Дестро, 71), Шене (Стураро, 105), Сапата (Эль-Ямик, 53), Фавилли.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Предупреждения:
Ромеро (29), Мейте (29), Эль-Ямик (62), Айна (97), Радованович (107).
Удаление:
Мейте (105).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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