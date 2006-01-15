«Барса» круче всех по доходам, «Зенит» – в топ-30, Конора оскорбили на ТВ, Бэкстрем продлился в «Вашингтоне» и другие новости утра

1. «Барселона» с рекордным доходом в 841 млн евро возглавила финансовый рейтинг Deloitte. Единственный представитель РПЛ «Зенит», заработав 180,4 млн, занял 28-е место, подарив лишний повод для гордости своим руководителям.

2. Легендарный Никлас Бэкстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» – на 5 лет и 46 миллионов долларов. Разбираемся, как это повлияет на платежку команды.

3. Сильное заявление дня. Телеканал РЕН ТВ назвал Конора балаболом и клоуном в своем проморолике.

4.«Барселона» презентовала своего нового тренера Кике Сетьена – он поблагодарил Эрнесто Вальверде, высказался о Месси и о невероятном карьерном взлете.

Вальверде попрощался с болельщиками «Барсы». Теплые слова своему бывшему тренеру адресовали Пике, Месси и Суарес. Президент каталонцев Жозеп Бартомеу рассказал, что они с Эрнесто остались друзьями.

5. В Кубке Испании соперником «Барселоны» будет «Ибица», а «Реал» встретится «Унионистас», дерзкие футболисты которого, похоже, не знают, на что способен Зидан в гневе.

6. В Евролиге ЦСКА обыграл «Реал», прервав 13-матчевую победную серию мадридцев.

7. «Тоттенхэм» прошел «Мидлсбро» в переигровке 3-го раунда Кубка Англии, прервав 4-матчевую серию без побед.

В итальянском Кубке «Интер», «Наполи» и «Лацио» уверенно прошли в четвертьфинал.

8. Трансферы. «Атлетико» не теряет надежд переманить Кавани уже зимой, уругваец не попал в заявку на ближайший матч парижан. Есть у «матрасников» и запасной вариант.

Бруну Фернандеш хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», в сделку могут быть включены молодые игроки «красных дьяволов».

«Ливерпуль» не отпустил Шакири в «Рому», «Ювентус» готов предложить Дибалу или Рабьо за Погба, «Динамо» думает над приобретением Комличенко, а «Реал» летом попробует подписать Вернера.

9. В КХЛ «Трактор» обыграл «Магнитку», а «Барыс» в 4-й раз подряд победил «Салават» – у уфимцев 7 поражений в 8 последних гостевых матчах. «Сибирь» вновь одержала волевую победу над «Куньлунем», «Северсталь» впервые с 2016 года одолела «Автомобилист». Все результаты дня – здесь.

10. Холдинг Алишера Усманова приобрел права на название нового стадиона «Эвертона». Варианты?

11. Сергея Прядкина допросили в МВД по делу о матче «Чайка» – «Черноморец». История тянется с мая прошлого года.

12. Президент «Уорриорз» Рик Уэлтс заключил однополый брак со своим давним партнером Тоддом Гэйджем.

13. Фанату «Зенита», осужденному за драку с сотрудником ОМОНа, заменили срок на условный.

Цитаты дня

«Я не завидую «Ливерпулю» и «Ман Сити», но у нас не может быть такого состава». Когда Моуринью в последний раз был доволен своим составом?

«Дзюбу никто не гнобил и не душил. Любой, кто не играет, говорит, что его душат». Карпин откровенно о конфликте с Артемом.

«Не старайся, я тебя прощаю за серость. Мне плевать, что ты скажешь в дальнейшем». Александр Тихонов ответил на критику Дмитрия Губерниева.

«Вчера гулял рядом с коровами в своей деревне, а сегодня тренирую лучших игроков мира». Новый тренер «Барсы» и не мечтал о таком приглашении.