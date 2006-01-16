Australian Open. Медведев попал в одну четверть со Зверевым и Рублевым и в половину с Надалем и Хачановым

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Стэн Вавринка Жо-Вильфред Тсонга Григор Димитров Адриан Маннарино Фабио Фоньини Мартон Фучович Дамир Джумхур Стив Джонсон Доминик Тим Ян-Леннард Штруфф Ник Кириос Марко Чеккинато Александр Зверев Хуан Игнасио Лондеро Карен Хачанов Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Даниил Медведев Лоренцо Сонего Сальваторе Карузо Денис Шаповалов Кристофер О'Коннелл Стефанос Циципас Маттео Берреттини Алексей Попырин Уго Делльен Янник Синнер Теннис

В Мельбурне опубликована сетка Australian Open, который стартует 20 января.

Рафаэль Надаль (1) стартует матчем против Уго Делльена. С ними в одной четверти оказались Карен Хачанов (16), Феликс Оже-Альяссим (20) и Тэйлор Фриц (29), которые проведут первые матчи против квалифаеров. Доминик Тим (5) встретится с Адрианом Маннарино, Ник Кириос (23) – с Лоренцо Сонего.

Также в эту половину попал Даниил Медведев (4), который сыграет с Фрэнсисом Тиафу. В третьем круге российский №1 может выйти на Жо-Вильфреда Тсонга (28), француз стартует матчем против Алексея Попырина.

Андрей Рублев (17) начнет турнир встречей против Кристофера О’Коннелла. Стэн Вавринка (15) сыграет с Дамиром Джумхуром, Александр Зверев (7) – с Марко Чеккинато.

Во второй части турнирной сетки Роджер Федерер (3) в первом круге встретится со Стивом Джонсоном, Маттео Берреттини (8) – с Эндрю Харрисом.

Денис Шаповалов (13) встретится с Мартоном Фучовичем и во втором круге может выйти на Янника Синнера, который стартует против квалифаера. Григор Дмитров (18) в этой же четверти начнет матчем против Хуана Игнасио Лондеро.

Действующий чемпион Новак Джокович (2) стартует матчем против Яна-Леннарда Штруффа. В одной четверти с ними Стефанос Циципас (6) проведет первый матч против Сальваторе Карузо.

Полностью сетка появится здесь.

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