В Мельбурне опубликована сетка Australian Open, который стартует 20 января.

(1) стартует матчем против Уго Делльена. С ними в одной четверти оказались (16), Феликс Оже-Альяссим (20) и Тэйлор Фриц (29), которые проведут первые матчи против квалифаеров. Доминик Тим (5) встретится с Адрианом Маннарино, (23) – с Лоренцо Сонего.

Также в эту половину попал (4), который сыграет с Фрэнсисом Тиафу. В третьем круге российский №1 может выйти на Жо-Вильфреда Тсонга (28), француз стартует матчем против Алексея Попырина.

Андрей Рублев (17) начнет турнир встречей против Кристофера О’Коннелла. Стэн Вавринка (15) сыграет с Дамиром Джумхуром, Александр Зверев (7) – с Марко Чеккинато.

Во второй части турнирной сетки (3) в первом круге встретится со Стивом Джонсоном, Маттео Берреттини (8) – с Эндрю Харрисом.

Денис Шаповалов (13) встретится с Мартоном Фучовичем и во втором круге может выйти на Янника Синнера, который стартует против квалифаера. Григор Дмитров (18) в этой же четверти начнет матчем против Хуана Игнасио Лондеро.

Действующий чемпион Новак Джокович (2) стартует матчем против Яна-Леннарда Штруффа. В одной четверти с ними Стефанос Циципас (6) проведет первый матч против Сальваторе Карузо.

Полностью сетка появится здесь.

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