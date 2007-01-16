Президент РПЛ Прядкин досрочно переизбран на новый пятилетний срок

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что был досрочно переизбран на новый пятилетний срок.



«Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания.

Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо», – сказал Прядкин.

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