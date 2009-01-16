УЕФА принял решение изменить схему сборной года, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в команду, сообщает Daily Mail.
По информации источника, предполагалась схема 4-3-3, которую затем заменили на 4-2-4, добавив одну позицию в атаке.
Сообщается, что португалец стал лишь 4-м нападающим по итогам голосования болельщиков после Лионеля Месси («Барселона»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»), однако руководители УЕФА все равно решили включить игрока в сборную года.
Предполагается, что Роналду занял место полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Изначально УЕФА должен был объявить результаты голосования на прошлой неделе, однако произошла задержка в связи с решением по включению 34-летнего португальца.
Роналду, Месси и 5 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной года УЕФА
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