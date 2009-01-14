«Барса» уволила Вальверде и назначила Сетьена, Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ, Василевский сыграет в Матче звезд, второе поражение гандболистов и другие новости утра

1. «Барселона» весь вечер увольняла Эрнесто Вальверде и все-таки уволила. Каталонскую команду принял бывший тренер «Бетиса» Кике Сетьен, контракт с которым рассчитан до 2022 года. Официальная презентация новой надежды Каталонии состоится сегодня.

Интересно, что «Барса» отправила тренера в отставку по ходу сезона впервые за 17 лет.

2. КХЛ. «Авангард» победил «Амур» по буллитам, «Сибирь» в гостях выиграла у «Куньлуня».

3. Трансферы. ЦСКА хочет арендовать вингера «Уотфорда» Саксесса. Полузащитник «Спартака» Крал интересен «Ньюкаслу».

«Барселона» может купить Стуани, Габигола или Авилу из-за травмы Суареса. «Тоттенхэм» арендует Жедсона у «Бенфики» на 1,5 года с правом выкупа за 60 млн евро. Защитник «Реала» Ашраф Хакими не перейдет в «Баварию».

4. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой недели НХЛ и заменит Раска на Матче звезд.

5. Кокорин и Малком полетели с «Зенитом» на сбор в Катар, Краневиттер – нет. Баду, 5 вратарей и Шюррле отправились на сбор со «Спартаком».

6. Мужская сборная России по гандболу уступила Исландии на чемпионате Европы, проиграв второй матч на групповом этапе.

7. Лучший бомбардир «Салавата» Линус Умарк может летом перейти в «Локомотив».

8. Конор Макгрегор сообщил, что заработал за бой с Хабибом 50 млн долларов. Поединок с Серроне принесет ему 80 млн.

9. Драфт НХЛ-2020. Немец Штюцле – первый в рейтинге игроков из Европы, Амиров – пятый. Аскаров – первый среди вратарей.

10. Глава судейского корпуса Италии Никола Риццоли признал ошибку ВАР в пользу «Интера». Лаутаро хватал за ногу игрока «Аталанты» в своей штрафной.

11. НХЛ. Овечкин забил 685-й и 686-й голы и вышел на чистое 11-е место в истории лиги, обойдя Теему Селянне, Самсонов сделал первый шатаут, Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс». Все результаты – здесь.

12. Легенда турецкого футбола Хакан Шюкюр работает таксистом в США из-за преследований со стороны Эрдогана.

13. НБА. «Индиана» победила «Филадельфию», «Миннесота» уступила «Оклахоме». Другие результаты – здесь.

14. Рейтинг ATP. Медведев – 4-й, Хачанов – 16-й, Рублев дебютировал в топ-20.

15. Дакар-2020. На 8-м этапе Алонсо показал второе время, Сайнс, Каргинов и Кьюри лидируют в общем зачете.

Цитаты дня.

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