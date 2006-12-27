«Ливерпуль» разгромил «Лестер», поражение хоккейной молодежки, разборки братьев Емельяненко, мощное усиление совета по спорту и другие новости утра

1. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» и лидирует уже с 13-очковым отрывом! Беспроигрышная серия «красных» – 35 матчей.

Опять расстроили своих болельщиков «Челси», проигравший дома «Саутгемптону», и «Арсенал», не сумевший победить «Борнмут» в первом матче Артеты. Зато реабилитировался «МЮ» – в разгроме «Ньюкасла» поучаствовали и Рэшфорд, и Гринвуд. Подпортила настроение только травма Мактомини.

2. Российская молодежка стартовала с поражения от Чехии на МЧМ-2020. После игры и тренер, и хоккеисты посетовали на удаления. Да и фанаты, похоже, повлияли. Лучшую оценку игре дал чешский форвард Ян Еник, Следующий соперник россиян – Канада. обыгравшая США.

3. Неспокойно в семье Емельяненко – Федор заявил, что брат для него мертв. Александр в ответ попросил поставить за него свечку, а параллельно принял вызов Рамзана Кадырова.

4. Макар Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в парном катании, а в ритм-танце лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

5. Суд определил опекуном детей Никиты Зайцева его бывшую жену. Хоккеист подаст апелляцию, так как экс-супруга не сдала анализ на наркотики.

Иван Телегин расстался с певицей Пелагеей, а капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин зачем-то покусался с известной айсгерл Ульяной Тригубчак.

6. В КХЛ есть события и на льду: шатаут Кошечкина помог «Магнитке» обыграть рижское «Динамо», а «Локомотив» уступил «Йокериту».

7. Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту. Вы наверняка слышали об ее отце.

8. НБА. «Бруклин» проиграл «Нью-Йорку», «Даллас» победил «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

9. Виктор Гончаренко в 9-й раз признан лучшим тренером Беларуси. Секрет успеха – в страсти к футболу.

10. Клубы РПЛ присматривают потенциальных новичков: «Зенит» нацелился на вингера «Херенвена» ван Бергена, «Динамо» интересуется Скопинцевым, а «Локомотив» может подписать Антона из «Ганновера».

Вышли на рынок и европейские гранды: «Милан» близок к возвращению Ибрагимовича, а «Барселона» отдаст молодого хавбека Аленью в аренду «Бетису».

11. В Евролиге ЦСКА обыграл «Милан», «Химки» уступили «Виллербану».

Цитаты дня

«На льду Путин целеустремленный, всегда на острие атаки, полностью отдается игре». Виталий Прохоров – об очередном таланте главы государства.

«Не считаю, что провалил работу». Олег Кононов рассказал о карьерном этапе в «Спартаке».

«То, что сделал Конор, для меня не показатель». Хабиб – о перспективах боя с Мэйвезером.