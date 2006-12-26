Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко рассказал о взаимоотношениях с младшим братом Александром Емельяненко.

«Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв.

Он хочет помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными.

Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Дай бог, чтобы он вразумился.

Дай бог, чтобы это были не просто разговоры, что он другой и так далее. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят. Все отцы говорят о терпении и смирении. А когда человек говорит, что вокруг него все животные — это не терпение. Надо обратить взгляд внутрь себя. И понять, что главное животное сидит внутри. И с ним надо бороться. Тогда увидишь вокруг себя людей», – заявил Емельяненко.

Александр Емельяненко: «Брат не пытался помочь, когда я сидел в тюрьме»