🔴«Ливерпуль» разнес «Лестер» (4:0) и лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом

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«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в гостевом матче 19-го тура АПЛ (4:0).

Команда Юргена Клоппа укрепила свое лидерство в турнирной таблице, набрав 52 очка и оторвавшись от «лис» на 13 очков, имея при этом матч в запасе.

«Лестер» остался на втором месте (39 очков), однако завтра может опуститься на третью строчку, если «Манчестер Сити» (38 очков) обыграет «Вулверхэмптон».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лестер – Ливерпуль 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
26 декабря, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Фирмино, 0:2 – 71, пенальти Милнер, 0:3 – 74 Фирмино, 0:4 – 78 Александер-Арнолд.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 76), Варди.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 70), Хендерсон (Лаллана, 82), Вейналдум, Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане.
Предупреждения:
Гомес (62), Мэддисон (73).

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