🔴«Ливерпуль» разнес «Лестер» (4:0) и лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в гостевом матче 19-го тура АПЛ (4:0).

Команда Юргена Клоппа укрепила свое лидерство в турнирной таблице, набрав 52 очка и оторвавшись от «лис» на 13 очков, имея при этом матч в запасе.

«Лестер» остался на втором месте (39 очков), однако завтра может опуститься на третью строчку, если «Манчестер Сити» (38 очков) обыграет «Вулверхэмптон».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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