Тяжеловес ММА Александр Емельяненко согласился провести поединок против главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут увидел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой.

Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения – я предоставляю тебе, мой дорогой друг.

Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат – сила!», – заявил Емельяненко.

Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»

Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко. Раньше он называл его новым императором и даже бил на спарринге