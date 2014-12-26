Нападающий сборной Чехии Ян Еник высказался после победы над Россией (4:3) в стартовом матче МЧМ-2020.

«У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям.

И мы знали, что Аскаров чаще всего пропускает под ловушку. Поэтому старались бросать в эту зону.

Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга», – сказал Йеник.

Россия проиграла первый матч на МЧМ. Это напрягает, потому что впереди Канада и США