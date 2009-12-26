Чемпионат России. Пары. Бойкова и Козловский лидируют в короткой программе, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов еще не выступали

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Мария Артемьева Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Коровин Алиса Ефимова Никита Володин Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Ксения Ахантьева Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алина Пепелева Михаил Назарычев Фигурное катание

Сегодня в Красноярске на чемпионате России по фигурному пары выступают с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Пары

Короткая программа

Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37

2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский - 80,39

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13

Вторая разминка

5. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев

6. Алиса Ефимова – Александр Коровин

7. Таисия Собинина – Никита Володин

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Третья разминка

9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

10. Алина Пепелева – Роман Плешков

11. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев

12. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

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