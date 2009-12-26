Чемпионат России. Пары. Бойкова и Козловский лидируют в короткой программе, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов еще не выступали

Сегодня в Красноярске на чемпионате России по фигурному пары выступают с короткими программами.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Пары
Короткая программа
Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37
2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский - 80,39
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13
Вторая разминка
5. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев
6. Алиса Ефимова – Александр Коровин
7. Таисия Собинина – Никита Володин
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Третья разминка
9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
10. Алина Пепелева – Роман Плешков
11. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев
12. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске