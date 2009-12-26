Чемпионат России. Пары. Бойкова и Козловский лидируют в короткой программе, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов еще не выступали

Сегодня в Красноярске на чемпионате России по фигурному пары выступают с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Пары

Короткая программа

Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37

2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69

3. Александра Бойкова – - 80,39

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13

Вторая разминка

5. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев

6. Алиса Ефимова –

7. Таисия Собинина – Никита Володин

8. Анастасия Мишина –

Третья разминка

9. Евгения Тарасова –

10. Алина Пепелева – Роман Плешков

11. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев

12. – Дмитрий Рылов

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске