«Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:2). У Лэмпарда 5 поражений в 7 последних матчах АПЛ

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«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче 19-го тура чемпионата Англии (0:2). 

Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела пятое поражение в семи последних матчах АПЛ. Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 32 очками. 

«Тоттенхэм», идущий пятым, отстает от «Челси» на три очка, а «Вулверхэмптон», который завтра сыграет с «Манчестер Сити», может сократить отставание до двух очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Челси – Саутгемптон 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Обафеми, 0:2 – 73 Редмонд.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Зума (Маунт, 46), Абрахам.
СаутгемптонМаккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69).
Предупреждения:
Бертран (30), Жоржиньо (58), Канте (62), Томори (62), Буфаль (90).

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