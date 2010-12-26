«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче 19-го тура чемпионата Англии (0:2).

Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела пятое поражение в семи последних матчах АПЛ. Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 32 очками.

«Тоттенхэм», идущий пятым, отстает от «Челси» на три очка, а «Вулверхэмптон», который завтра сыграет с «Манчестер Сити», может сократить отставание до двух очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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