«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче 19-го тура чемпионата Англии (0:2).
Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела пятое поражение в семи последних матчах АПЛ. Лондонцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 32 очками.
«Тоттенхэм», идущий пятым, отстает от «Челси» на три очка, а «Вулверхэмптон», который завтра сыграет с «Манчестер Сити», может сократить отставание до двух очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Зума (Маунт, 46), Абрахам.
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Саутгемптон –
Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69).