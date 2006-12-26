Чемпионат России. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро покажут ритм-танцы

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске дуэты выступают с ритм-танцами.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12.50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ксения Конкина – Павел Дрозд – 69,04
2. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко – 55,26
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
4. Софья Шевченко – Игорь Еременко
Вторая разминка
5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин
6. Софья Евдокимова – Егор Базин
7. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
8. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский
9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов
Третья разминка
10. Мария Игнатьева – Михаил Брагин
11. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
12. Аннабель Морозова – Андрей Багин
13. Александра Степанова – Иван Букин
14. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске