Чемпионат России. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро покажут ритм-танцы

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске дуэты выступают с ритм-танцами.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Танцы на льду



Ритм-танец

Начало – 12.50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Конкина – Павел Дрозд – 69,04

2. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко – 55,26

3. Виктория Синицина –

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко

Вторая разминка

5. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин

6. Софья Евдокимова – Егор Базин

7. – Джонатан Гурейро

8. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский

9. Анастасия Шпилевая –

Третья разминка

10. Мария Игнатьева – Михаил Брагин

11. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

12. Аннабель Морозова – Андрей Багин

13. Александра Степанова –

14. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске