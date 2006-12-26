Пелагея о разводе с Телегиным: «Надеемся решить все вопросы интеллигентно. Верю, что меня не будут осуждать»

Певица Пелагея подтвердила информацию о расставании со своим мужем, форвардом ЦСКА Иваном Телегиным.

Телегин и Пелагея женаты с 2016 года, у них есть дочь Таисия.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и…жизнь продолжается.

Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем – добра», – говорится в сообщении в инстаграме Пелагеи.