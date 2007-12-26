На капитана «Салавата» Панина подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по половому признаку – за слова о Тригубчак

Глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш сообщил, что направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана Григория Панина.

Ранее хоккеист ответил на критику бывшей айсгерл команды , выразившей недовольство результатами «Салавата».

«Ульян, хорош хайповать. Твоих сисек будет достаточно. В тот момент, когда не просто, появляются такие люди, как ты», – написал Панин.

«Вопиющая, на мой взгляд, история произошла вчера в соцетях. На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у «СЮ» игровой статистики, замечание спортивной журналистки Ульяны Тригубчак, сделанное ей в своем аккаунте в инстаграм, защитник уфимской команды ответил ей более чем хамским образом.

Я считаю, что подобные выпады вообще не допустимы, ни от уважающего себя мужчины по отношению к женщине, ни для развитого цивилизованного человека по отношению к другому человеку вне зависимости от половой принадлежности.

Но тут ситуация особая, спортсмены, и в частности хоккеисты, являют собой пример для подражания во всем, не только в спорте. Многие мальчишки смотрят на своих кумиров и стараются им подражать, на площадке и в быту. Мы говорим о правах человека, о воспитании в подрастающем поколении основ уважения к этим правам, к людям, к равноправию женщин и мужчин в обществе. И тут же появляются такие «герои», которые вбивают детям совершенно иные подходы и ценности», – написал Барабаш в фейсбуке.

Барабаш также обратился к руководству клуба с «настоятельной просьбой» принять меры дисциплинарного характера и «провести обучение или сеансы общения с психологом, чтобы повернуть мировосприятие к нормальному человеческому».

Круть в женском хоккее, доходы в телеграме и дикпики в личке. Говорим про секс и спорт с Ульяной Тригубчак