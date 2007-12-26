На капитана «Салавата» Панина подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по половому признаку – за слова о Тригубчак

Глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш сообщил, что направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина.
Ранее хоккеист ответил на критику бывшей айсгерл команды Ульяны Тригубчак, выразившей недовольство результатами «Салавата».
«Ульян, хорош хайповать. Твоих сисек будет достаточно. В тот момент, когда не просто, появляются такие люди, как ты», – написал Панин.
«Вопиющая, на мой взгляд, история произошла вчера в соцетях. На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у «СЮ» игровой статистики, замечание спортивной журналистки Ульяны Тригубчак, сделанное ей в своем аккаунте в инстаграм, защитник уфимской команды Григорий Панин ответил ей более чем хамским образом.
Я считаю, что подобные выпады вообще не допустимы, ни от уважающего себя мужчины по отношению к женщине, ни для развитого цивилизованного человека по отношению к другому человеку вне зависимости от половой принадлежности.
Но тут ситуация особая, спортсмены, и в частности хоккеисты, являют собой пример для подражания во всем, не только в спорте. Многие мальчишки смотрят на своих кумиров и стараются им подражать, на площадке и в быту. Мы говорим о правах человека, о воспитании в подрастающем поколении основ уважения к этим правам, к людям, к равноправию женщин и мужчин в обществе. И тут же появляются такие «герои», которые вбивают детям совершенно иные подходы и ценности», – написал Барабаш в фейсбуке.
Барабаш также обратился к руководству клуба с «настоятельной просьбой» принять меры дисциплинарного характера и «провести обучение или сеансы общения с психологом, чтобы повернуть мировосприятие к нормальному человеческому».
Круть в женском хоккее, доходы в телеграме и дикпики в личке. Говорим про секс и спорт с Ульяной Тригубчак