«Бетис» арендует Аленью у «Барсы» на полгода без права выкупа

Молодой полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья продолжит карьеру в .

Севильский клуб арендует 21-летнего хавбека до конца сезона, стороны уже согласовали все детали сделки.

При этом у «Бетиса» не будет права выкупа футболиста. В «Барсе» рассчитывают, что Аленья наберется опыта в аренде и вернется в клуб.

В нынешнем сезоне Аленья провел четыре матча в и одну игру – в Лиге чемпионов.

У «Барсы» проблемы с академией: так мало воспитанников в основе не было с 2002-го, таланты уезжают в другие лиги