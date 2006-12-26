«Зенит» интересуется вингером «Херенвена» ван Бергеном (Betting Insider)

заинтересовался 20-летним атакующим полузащитником голландского Митчеллом ван Бергеном. Об этом корреспонденту Betting Insider сообщил надежный источник в клубе из Санкт-Петербурга.

Ван Берген провел в чемпионате Голландии уже 79 матчей, дебютировав за «Витесс» еще в 16 лет. Летом прошлого года выставил ван Бергена на трансфер (тот проигрывал конкуренцию за место правого вингера Мартину Эдегору).

В ноябре ван Берген забил гол во встрече «Херенвена» с «Витессом» (3:2). Этот матч стал для «Витесса» пятым поражением в чемпионате Голландии подряд и привел к отставке Слуцкого.

Впрочем, переход ван Бергена в «Зенит» зимой маловероятен: скауты клуба работают сейчас скорее по целям летней трансферной кампании. Весной команда не сыграет в еврокубках, а отрыв от конкурентов в РПЛ составляет 10 очков. В руководстве клуба считают, что возвращение к конкуренции за место в составе Кокорина и Малкома будет достаточным усилением на оставшийся отрезок сезона.

В этом сезоне в 17 матчах чемпионата Голландии ван Берген набрал 7 (3+4) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

«Зенит» заинтересовался голландским вингером ван Бергеном

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