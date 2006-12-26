Кононов о «Спартаке»: «Не считаю, что провалил работу»

Экс-тренер Олег Кононов рассказал о том, как решил покинуть команду.

- Поскольку вы ни разу не выступали в СМИ после отставки, давайте вернемся прямо к тому моменту [последнему матчу во главе «Спартака» – прим. Sports.ru] Почему не пришли на пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»? Это у многих вызвало недоумение.

– Атмосфера, которая была на стадионе, на мой взгляд, была неприемлемой. И я решил на это ответить своим шагом.

- То есть это было реакцией на мат с трибун?

– Да. И считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Было там и руководство клуба – Сергей Михайлов, Томас Цорн. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании.

- Приезжали ли потом на базу, разговаривали ли с игроками после?

– Нет. Попрощался со всеми в раздевалке.

- С кем-то из игроков поддерживаете связь?

– С Зелимханом Бакаевым. Он приглашал меня на свадьбу к себе домой. К сожалению, я не смог поехать.

- Вы сразу после финального свистка решили, что уходите? Или вас позвали на разговор к , после которого все и определилось?

– Еще перед игрой почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И все произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Дался он непросто. Но мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления.

- После двух предыдущих поражений – от «Урала» и «Уфы» – этого ощущения не было? И мысли об отставке тогда возникали?

– Абсолютно нет. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил, – сказал Кононов.