Ибрагимович согласился вернуться в «Милан». О сделке могут объявить сегодня или завтра

Форвард Златан Ибрагимович, находящийся в статусе свободного агента, близок к возвращению в .

38-летний швед дал окончательное согласие на возвращение в миланский клуб, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марио.

Сделку планируют оформить сегодня вечером или завтра утром. Ибрагимович подпишет шестимесячный контракт, до июня 2020 года, с опцией продления, основанной на определенных условиях.

Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах.

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