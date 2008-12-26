Чемпионат России. Гуменник лидирует в короткой программе, Самарин – 2-й, Алиев, Воронов и Самсонов еще не выступали

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске мужчины представляют короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Артур Даниелян – 75,72

2. Илья Яблоков – 75,86

3. Петр Гуменник – 88,06

4. Леонид Свириденко – 78,61

5. Глеб Лутфуллин – 64,74

Вторая разминка

6. Александр Самарин – 80,68

7. Владислав Катичев – 69,31

8. Егор Мурашов

9. Сергей Воронов

10. Даниил Самсонов

11. Андрей Лазукин

Третья разминка

12. Макар Игнатов

13. Андрей Зубер

14. Андрей Мозалев

15. Антон Шулепов

16. Владимир Самойлов

17. Дмитрий Алиев

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске