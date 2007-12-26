Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

В 2015 году агентства Bloomberg и Reuters, а также журналист Олег Кашин сообщали, что Тихонова – младшая дочь президента России Владимира Путина. Однако подтверждения этой информации не было.

Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира, а на ЧР-2014 года завоевала серебро.

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ».