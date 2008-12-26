«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) и идет в четырех очках от 4-го места

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Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

Команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ и на четыре очка отстает от «Челси», идущий четвертым.

Завтра обойти «МЮ» может «Вулверхэмптон» (27 очков), который примет «Манчестер Сити».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ньюкасл». 

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1 (3:1, 1:0)
Дата проведения
26 декабря, 20.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Лонгстафф, 1:1 – 24 Марсьяль, 2:1 – 36 Гринвуд, 3:1 – 41 Рэшфорд, 4:1 – 51 Марсьяль.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини (Погба, 46), Перейра, Марсьяль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 63).
НьюкаслДубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).
Предупреждения:
Мактомини (1), Перейра (35), Шер (38), Йедлин (81).

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