«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) и идет в четырех очках от 4-го места

Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в рамках 19-го тура Премьер-лиги.
Команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ и на четыре очка отстает от «Челси», идущий четвертым.
Завтра обойти «МЮ» может «Вулверхэмптон» (27 очков), который примет «Манчестер Сити».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ньюкасл».
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини (Погба, 46), Перейра, Марсьяль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 63).
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Ньюкасл –
Дубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).