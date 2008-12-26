«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) и идет в четырех очках от 4-го места

Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

Команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ и на четыре очка отстает от «Челси», идущий четвертым.

Завтра обойти «МЮ» может «Вулверхэмптон» (27 очков), который примет «Манчестер Сити».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ньюкасл».

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