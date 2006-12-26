МЧМ-2020. Россия сыграет с Чехией, Канада против США

Сегодня в чешских Остраве и Тршинеце стартует МЧМ-2020. Сборная Россия в первом матче сыграет против команды Чехии.

МЧМ-2020

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2020

Календарь МЧМ-2020

Последняя победа молодежки без Брагина. Тогда казалось, что мы лучшие в мире и это надолго

Когда сборная России играет на МЧМ-2020 и где будут показывать

Молодежка, за которую мы будем болеть на праздниках. Рассказываем обо всех