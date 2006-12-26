МЧМ-2020. Россия сыграет с Чехией, Канада против США

Сегодня в чешских Остраве и Тршинеце стартует МЧМ-2020. Сборная Россия в первом матче сыграет против команды Чехии.
МЧМ-2020
Групповой этап
- Дата проведения
- 26 декабря, 17.00, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 26 декабря, 17.00, «Werk Arena»
- Дата проведения
- 26 декабря, 21.00, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 26 декабря, 21.00, «Werk Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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