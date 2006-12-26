МЧМ-2020. Россия сыграет с Чехией, Канада против США

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Сегодня в чешских Остраве и Тршинеце стартует МЧМ-2020. Сборная Россия в первом матче сыграет против команды Чехии.

МЧМ-2020

Групповой этап

Чехия U-20 – Россия U-20
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео
Швейцария U-20 – Казахстан U-20
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Werk Arena»
Онлайн матча Видео
Канада U-20 – США U-20
Дата проведения
26 декабря, 21.00, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео
Швеция U-20 – Финляндия U-20
Дата проведения
26 декабря, 21.00, «Werk Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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