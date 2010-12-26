«Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Ганновера» Антона

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Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон может перейти в «Локомотив».

Клубы, по информации «Чемпионата», ведут переговоры о переходе 23-летнего футболиста, но пока не могут договориться о сумме трансфера.

Антон родился в Узбекистане, он является воспитанником «Ганновера». За основную команду футболист выступает с 2016 года.

В нынешнем сезоне Антон провел 17 матчей и сделал один ассист. В сентябре прошлого года сообщалось, что он может получить российский паспорт и приглашение в сборную России.

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