«Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Ганновера» Антона

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон может перейти в .

Клубы, по информации «Чемпионата», ведут переговоры о переходе 23-летнего футболиста, но пока не могут договориться о сумме трансфера.

Антон родился в Узбекистане, он является воспитанником . За основную команду футболист выступает с 2016 года.

В нынешнем сезоне Антон провел 17 матчей и сделал один ассист. В сентябре прошлого года сообщалось, что он может получить российский паспорт и приглашение в сборную России.

«Мечтаю купить квартиру в Екатеринбурге дедушкам и бабушкам». Еще один немец, которого ждут в сборной России