«Динамо» заинтересовано в Скопинцеве

Защитник Дмитрий Скопинцев может покинуть .

В трансфере 22-летнего футболиста заинтересовано .

Московский клуб рассчитывает таким образом закрыть вопрос с левым флангом, где Скопинцев способен играть в защите, полузащите и по всей бровке.

Футболист закончил динамовскую академию, выступал за молодежную команду бело-голубых, откуда перешел в «Зенит». После этого он играл за молодежную команду «Лейпцига», австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

Статистику Дмитрия Скопинцева можно посмотреть здесь.