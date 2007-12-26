«Динамо» заинтересовано в Скопинцеве

Защитник Дмитрий Скопинцев может покинуть «Краснодар».
В трансфере 22-летнего футболиста заинтересовано «Динамо».
Московский клуб рассчитывает таким образом закрыть вопрос с левым флангом, где Скопинцев способен играть в защите, полузащите и по всей бровке.
Футболист закончил динамовскую академию, выступал за молодежную команду бело-голубых, откуда перешел в «Зенит». После этого он играл за молодежную команду «Лейпцига», австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».
Статистику Дмитрия Скопинцева можно посмотреть здесь.