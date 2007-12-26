«Динамо» заинтересовано в Скопинцеве

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Защитник Дмитрий Скопинцев может покинуть «Краснодар».

В трансфере 22-летнего футболиста заинтересовано «Динамо».

Московский клуб рассчитывает таким образом закрыть вопрос с левым флангом, где Скопинцев способен играть в защите, полузащите и по всей бровке.

Футболист закончил динамовскую академию, выступал за молодежную команду бело-голубых, откуда перешел в «Зенит». После этого он играл за молодежную команду «Лейпцига», австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

Статистику Дмитрия Скопинцева можно посмотреть здесь.

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