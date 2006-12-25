Российский спорт обсуждает Сталина, опубликован календарь РПЛ, за критику судей будут штрафовать, Смолов мог оказаться в «МЮ» и другие новости утра

1. Высказывания Дмитрия Губерниева об Иосифе Сталине продолжают генерировать бурную реакцию. Боксер Егор Мехонцев призвал комментатора извиниться, а Дмитрий Комбаров отметил вклад вождя в победу в войне. Вмешался даже Геннадий Зюганов, но у Губерниева нашелся ответ и для него.

2. Состоялось собрание исполкома РФС. Критиковать судей не запретили, но штрафовать будут серьезно. Решения арбитров при этом будут комментировать публично. Вердикт о работе Александра Егорова огласят в конце декабря – начале января.

Подняли и тему болельщиков – у Александра Дюкова есть вопросы по поводу задержаний фанатов «Спартака». Планируется создать рабочую группу совместно с правоохранительными органами. Fan ID, похоже, в РПЛ не ожидается.

Дюков также хочет увеличить количество матчей в лиге, но конкретики пока нет.

3. Опубликован календарь первых матчей второй части сезона РПЛ: «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля.

4. Смолов поговорил с Евгением Савиным – признался, что год без секса предпочтет голу без голов, жалеет о несостоявшемся переходе в «Вест Хэм», а если верить Герману Ткаченко, Федя был буквально в шаге от «Манчестер Юнайтед». Все в итоге сорвалось, молитвы не помогли.

5. Флойд Мэйвезер назван самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия. Он опередил Роналду, Месси и Леброна.

6. ЦСКА активизировался на трансферном рынке – форвард КАМАЗа Давид Караев поедет на сбор с армейцами, а белорусский бомбардир Илья Шкурин перебирается к Виктору Гончаренко транзитом через брестское «Динамо».

«Рубин» интересуется Соболевым, Шатовым и Леоном Мусаевым, а «Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго».

7. РУСАДА уведомит WADA о несогласии с отстранением России на 4 года 27 декабря. Интересы ОКР в CAS будет представлять швейцарский юрист. Хабиб Нурмагомедов заявил, что российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе.

8. В КХЛ ЦСКА обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд. Мозякин прервал 6-матчевую безголевую серию, а Григоренко сделал дубль во второй игре подряд.

9. Назван окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020 – пятерых пришлось отцепить.

10. Лев Яшин занял место в воротах символической сборной всех времен по версии испанской газеты As.

11. Марио Манджукич уехал из «Ювентуса» покорять Катар. Зимой туринцы попробуют переманить Поля Погба.

12. «Ливерпуль» попросил АПЛ разрешение играть с нашивкой в честь победы на клубном ЧМ.

Цитаты дня

«Если бы «Барса» выиграла у «Ливерпуля», мы бы победили и в финале». Железная логика Эрнесто Вальверде.

«Допинг есть везде, но Россию на колено наклоняют. Это неправильно». Александр Лукашенко – о санкциях против РФ.

«Это как секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы». Кто, как не Кантона лучше всех охарактеризует игру «МЮ».