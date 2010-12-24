Ткаченко об интересе «МЮ» к Смолову: «Обсудили контракт, но все сорвалось из-за перехода Санчеса»

Герман Ткаченко, агент нападающего Федора Смолова, рассказал, почему форвард не перешел в один из европейских клубов.

– У Феди были все возможности, чтобы преодолеть то представление, которое сложилось на Западе о российских футболистах, что это люди, которые довольны тем, что у них есть. Что они не преодолевают трудности, не развиваются, не адаптируются в жизни, вне поля очень угрюмые. Если бы Миранчуки были бразильцами, они бы уехали полтора года назад.

– Топ-3 предложения по Феде?

– Это Дортмунд. Он им всегда нравился. Когда «Краснодар» с ними играл, они и ко мне подходили, и к нему тоже. И у них супердискуссия пошла. Им был нужен нападающий. Они обсуждали, нужен им молодой форвард или опытный. Тухель говорит, мне нужен Смолов, а те говорят нет. Они взяли .

Потом «Боруссия» возвращалась. Они нам сказали такую вещь: «Эти русские – им все время нужна какая-то психологическая помощь на первых порах». Я считаю, что это ошибка. У них не сложилось с Андреем Ярмоленко. Но я считаю, что все русские разные. И – украинец.

В Германии также интересовался «Вольфсбург». Федя относился к ним сдержанно. Они приехали на Кубок конфедераций. Тогда они были ближе всех, были готовы сделать предложение, но не впечатлились.

Был еще «Вест Хэм». Я встречался с президентом, а потом позвонили тренеру – мы ему про Смолова, а он нам про Билялетдинова. Мойес (тренер «Вест Хэма» в сезоне-2017/18) тренировал его в . А потом его лучший друг, который на тот момент был спортивным директором , заявил, что мы итальянцев, черных и русских не берем. Мы взяли паузу, нам сказали, раз тренер настроен не очень, давайте аренду. Мы посчитали, что аренда перед чемпионатом мира – это плохо.

Вариант с «Манчестер Юнайтед» получился совершенно неожиданно и действительно был одним из самых близких. Декабрь 2017-го – январь 2018-го. Ребята из «МЮ» встречались в Лондоне, они искали нападающего. У них была вилка: либо мы берем топ-форварда, либо за небольшие – а это 20 миллионов евро, которые более чем устраивали и нас – какого-то ноунейма в помощь, substitution option (игрок на замену) для Лукаку и Ибрагимовича.

Были две кандидатуры: Дибала и Гризманн. Мы были третьим номером, запасным вариантом или 25-м, не знаю. Но с нами они обсудили трансферную стоимость, зарплату, агентскую комиссию, личные контрактные и рекламные пункты. То есть все было готово.

Потом Гризманн договорился с «Барселоной», а не захотел продавать Дибалу. И тут Алексис Санчес, который должен был перейти в , несмотря на договоренность, перешел в «МЮ». И у нас тогда сделка тоже сорвалась.

Круто ли, что он был в шаге от этого трансфера? Круто – это перейти в . Мы не должны этим гордиться, – сказал Ткаченко.

В «КраСаве» со Смоловым показали его родную комнату в Саратове и документ с предложением из Китая. Три года, 22,5 млн 🍋