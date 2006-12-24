Белорусский форвард Шкурин, которого хотел ЦСКА, подписал контракт с «Динамо» Брест (Tribuna.com)

Нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин еще на прошлой неделе подписал контракт с брестским «Динамо», сообщает белорусская Tribuna.com со ссылкой на собственные источники.

Лучший снайпер Высшей лиги-2019 перешел в состав чемпиона Беларуси свободным агентом. Ранее форвард и расторгли контракт, действовавший до февраля 2020 года.

Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать информацию о переходе нападающего.

Ранее Sport24 сообщал, что 20-летний Шкурин подписал контракт с , однако его агент дважды опровергал эту информацию.

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