Смолов о варианте с «МЮ»: «Даже родителям не говорил. Молился, чтобы это произошло»

Теги Локомотив Федор Смолов Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подтвердил, что у него было предложение от «Манчестер Юнайтед».

«Я на самом деле не говорил даже родителям, потому что когда об этом говоришь и рассказываешь, эта ситуация теряет энергетику, силу. Чем меньше людей знают об этом, тем больше вероятность, что это может произойти.

Я до последнего момента никому об этом не рассказывал, но в душе у меня все трепетало. Я молился, чтобы это произошло», – признался Смолов.

В «КраСаве» со Смоловым показали его родную комнату в Саратове и документ с предложением из Китая. Три года, 22,5 млн 🍋

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