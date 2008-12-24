Испанское издание As включило советского вратаря Льва Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола.

Полностью сборная выглядит так:

Лев Яшин (СССР) — Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия) — Йохан Кройфф (Голландия), (Франция), Диего Марадона (Аргентина) — Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Отметим, что издание включило в сборную , который еще продолжает выступления на профессиональном уровне.