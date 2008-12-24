Яшин, Месси, Пеле и Кройфф – в сборной лучших игроков в истории по версии испанской газеты As

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Испанское издание As включило советского вратаря Льва Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола.

Полностью сборная выглядит так:

Лев Яшин (СССР) — Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия) — Йохан Кройфф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина) — Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Отметим, что издание включило в сборную Лионеля Месси, который еще продолжает выступления на профессиональном уровне.

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