Испанское издание As включило советского вратаря Льва Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола.
Полностью сборная выглядит так:
Лев Яшин (СССР) — Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия) — Йохан Кройфф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина) — Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).
Отметим, что издание включило в сборную Лионеля Месси, который еще продолжает выступления на профессиональном уровне.
🤔 ¿Cambiarías algo? pic.twitter.com/DLdsAFlxII— Diario AS (@diarioas) December 24, 2019