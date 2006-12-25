Губерниев – Зюганову: «Осталось спросить тех, кто сгинул в лагерях, раздавлен машиной репрессий, умер от голода и холода»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, который призвал Губерниева извиниться за слова о Иосифе Сталине.

«О, Геннадий Зюганов требует извинений перед народом-победителем за мои слова о Сталине!

Осталось спросить тех, кто сгинул в лагерях, кто был безжалостно раздавлен машиной репрессий, тех, у кого отняли все самое дорогое, тех, кто после немецкого плена не избежал ГУЛАГа, тех, кто умер от голода и холода, впрочем, продолжать можно до бесконечности!

И последнее! Моя позиция по Сталину была и остается неизменной! Этим сообщением я закрываю дискуссию!» – написал Губерниев в телеграме.

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