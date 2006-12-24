«Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля, «Ростов» с ЦСКА – 9 марта

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РПЛ опубликовала точное расписание матчей чемпионата России с 20-го по 23-й тур.

20-й тур

28 февраля

«Крылья Советов» – «Оренбург» 18:30

29 февраля

ЦСКА – «Урал» 14:00

«Динамо» – «Спартак» 16:30

«Зенит» – «Локомотив» 19:00

«Ахмат» – «Ростов» 19:00

1 марта

«Тамбов» – «Рубин» 14:00

«Краснодар» – «Уфа» 16:30

«Сочи» – «Арсенал» 19:00

21-й тур

7 марта

«Оренбург» – «Арсенал» 14:00

«Динамо» – «Тамбов» 16:30

8 марта

«Рубин» – «Крылья Советов» 14:00

«Урал» – «Сочи» 16:30

«Локомотив» – «Ахмат» 19:00

9 марта

«Ростов» – ЦСКА 14:00

«Спартак» – «Краснодар» 16:30

«Зенит» – «Уфа» 19:00

22-й тур 

13 марта

«Ахмат» – «Динамо» 19:30

14 марта «Оренбург» – «Спартак» 14:00

«Зенит» – «Урал» 16:30

«Арсенал» – «Рубин» 19:00

15 марта

«Сочи» – «Краснодар» 14:00

ЦСКА – «Уфа» 16:30

«Ростов» – «Локомотив» 19:00

16 марта

«Тамбов» – «Крылья Советов» 19:30

23-й тур

20 марта

«Сочи» – «Ростов» 19:30

21 марта

«Урал» – «Рубин» 14:00

«Арсенал» – «Спартак» 16:30

«Локомотив» – «Оренбург» 19:00

22 марта

«Крылья Советов» – «Ахмат» 14:00

«Уфа» – «Тамбов» 14:00

ЦСКА – «Зенит» 16:30

«Краснодар» – «Динамо» 19:00

Расписание остальных матчей РПЛ будет определено после завершения матчей 1/4 финала Кубка России.

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