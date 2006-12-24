«Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля, «Ростов» с ЦСКА – 9 марта

РПЛ опубликовала точное расписание матчей чемпионата России с 20-го по 23-й тур.
20-й тур
28 февраля
«Крылья Советов» – «Оренбург» 18:30
29 февраля
ЦСКА – «Урал» 14:00
«Динамо» – «Спартак» 16:30
«Зенит» – «Локомотив» 19:00
«Ахмат» – «Ростов» 19:00
1 марта
«Тамбов» – «Рубин» 14:00
«Краснодар» – «Уфа» 16:30
«Сочи» – «Арсенал» 19:00
21-й тур
7 марта
«Оренбург» – «Арсенал» 14:00
«Динамо» – «Тамбов» 16:30
8 марта
«Рубин» – «Крылья Советов» 14:00
«Урал» – «Сочи» 16:30
«Локомотив» – «Ахмат» 19:00
9 марта
«Ростов» – ЦСКА 14:00
«Спартак» – «Краснодар» 16:30
«Зенит» – «Уфа» 19:00
22-й тур
13 марта
«Ахмат» – «Динамо» 19:30
14 марта «Оренбург» – «Спартак» 14:00
«Зенит» – «Урал» 16:30
«Арсенал» – «Рубин» 19:00
15 марта
«Сочи» – «Краснодар» 14:00
ЦСКА – «Уфа» 16:30
«Ростов» – «Локомотив» 19:00
16 марта
«Тамбов» – «Крылья Советов» 19:30
23-й тур
20 марта
«Сочи» – «Ростов» 19:30
21 марта
«Урал» – «Рубин» 14:00
«Арсенал» – «Спартак» 16:30
«Локомотив» – «Оренбург» 19:00
22 марта
«Крылья Советов» – «Ахмат» 14:00
«Уфа» – «Тамбов» 14:00
ЦСКА – «Зенит» 16:30
«Краснодар» – «Динамо» 19:00
Расписание остальных матчей РПЛ будет определено после завершения матчей 1/4 финала Кубка России.