Геннадий Зюганов: «Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал»

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев должен извиниться за слова о Иосифе Сталине.
Ранее Губерниев в интервью Sports.ru назвал Сталина трусом. «В первые три дня войны Сталин зассал и никуда не высовывался», – сказал он.
«Что касается позорного и гнусного заявления гражданина Губерниева о Сталине, скажу следующее: если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он — полный невежа.
Гражданин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» – написал Зюганов в твиттере.
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