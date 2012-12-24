Геннадий Зюганов: «Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал»

Теги Дмитрий Губерниев Политика Геннадий Зюганов Иосиф Сталин Биатлон

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев должен извиниться за слова о Иосифе Сталине. 

Ранее Губерниев в интервью Sports.ru назвал Сталина трусом. «В первые три дня войны Сталин зассал и никуда не высовывался», – сказал он. 

«Что касается позорного и гнусного заявления гражданина Губерниева о Сталине, скажу следующее: если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он — полный невежа.

Гражданин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» – написал Зюганов в твиттере. 

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