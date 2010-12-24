«Ливерпуль» попросил АПЛ разрешить нашивку в честь победы на КЧМ

«Ливерпуль» недоволен тем, что АПЛ запрещает носить нашивку в честь победы на чемпионате мира среди клубов.

Мерсисайдский клуб попросил лигу изменить свое решение и разрешить добавить подобную нашивку, несмотря на то, что в 2008 году АПЛ отказала в этой просьбе «Манчестер Юнайтед».

В «Ливерпуле» полагают, что первая победа на клубном ЧМ в истории клуба – достойный повод. Мерсисайдцы укажут на тот факт, что английский клуб впервые с 2008 года стал победителем этого турнира, а также сошлются на опыт «Реала», которому Ла Лига позволяла носить нашивку.

Кроме того, «Ливерпуль» уже обратился в Футбольную ассоциацию Англии с отдельным письмом, в котором попросил разрешить сыграть с нашивкой 5 января в матче с «Эвертоном» в Кубке Англии.

На данный момент правила АПЛ не позволяют носить подобного рода нашивки в матчах лиги.