Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год.

Список возглавил боксер Флойд Мэйвезер, заработавший за это десятилетие 915 млн долларов. Второе место занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, его доход за этот период – 800 млн долларов. Третьим стал нападающий «Барселоны» с 750 млн долларов.

В рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав. В рейтинге не учитываются доходы, полученные после завершения карьеры.

Топ-10 рейтинга:

1. Флойд Мэйвезер (бокс) – 950 млн

2. (футбол) – 800 млн

3. Лионель Месси (футбол) – 750 млн

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн

5. Роджер Федерер (теннис) – 640 млн

6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн

7. Фил Микельсон (гольф) – 480 млн

8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435 млн

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 425 млн

10. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 400 млн долларов

Единственной женщиной в топ-40 оказалась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая 215 млн долларов.