Комбаров о Сталине: «Он выиграл Вторую мировую. Это не футбольный матч, где есть правила»

Защитник Дмитрий Комбаров в интервью Sports.ru поделился мнением об Иосифе Сталине.

– Сталин. Однажды ты сказал, что он культовый вождь. Что имел в виду?

– Что он человек, который выиграл Вторую мировую войну.

– Он выиграл? Сам?

– Под его предводительством. Сталин был верховным главнокомандующим, и все решения принимал он, все маршалы докладывали ему обстановку со всех фронтов. Создать себе такой ореол на территории, которая еще больше, чем Россия, смог бы не каждый. В мировой истории это великий человек.

Положительный или отрицательный герой – я не берусь судить, потому что не жил в то время. Но я много читал – тот же «ГУЛАГ» про репрессии. На мой взгляд, то, что происходило, это ужасно.

– То есть ты прочитал Солженицына, но все еще не можешь определить, плохой Сталин или хороший?

– Я не жил в те времена и могу судить о нем только из источников. В разных источниках информация противоречивая. Есть ошибки, есть и сильные стороны.

– Репрессий не достаточно?

– С точки зрения военного времени – под его представительством выиграна война. Хотя и в армии было много репрессий: возвращаешься из плена, ты враг народа – расстрел. Но был выбран такой жесточайший метод. Было много убитых. Незаконно, своими. Это плохо. Но мы смотрим на исход войны. Выиграли.

– Есть мнение, что выиграли за счет героизма советского народа, но вопреки Сталину.

– Мнений может быть много. Героизм никто не отменяет. Но я говорю о методе. Это война. Не футбольный матч, где есть правила. Здесь правила придумывают генералы, вожди. Был выбран такой метод. Недаром есть поговорка, что для достижения цели любые методы хороши.

Сейчас в обычной жизни этот метод не применим. Есть общепринятая мораль. А тогда была война: люди погибали за родину и за Сталина, – сказал Комбаров.

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