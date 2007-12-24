27 декабря РУСАДА уведомит Всемирное антидопинговое агентство о несогласии с отстранением России на 4 года

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями .

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в Московской лаборатории.

РУСАДА лишилось статуса, в ближайшие четыре года чистые российские спортсмены на крупных турнирах смогут выступать только в нейтральном статусе, страна также лишилась права проведения главных международных стартов.

Сегодня на внеочередном общем собрании членов РУСАДА в Москве единогласно было принято решение о несогласии с санкциями.

«Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома WADA и поручить гендиректору РУСАДА Ганусу 27 декабря отправить в WADA письмо с несогласием с решением», – завил глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков.

После получения уведомления WADA сообщит о несогласии российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS), который откроет дело.

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть

20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова