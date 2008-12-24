РФС не запретил критиковать судей, но будет штрафовать клубы на 200-400 тысяч рублей

Исполком РФС утвердил наказания за публичную критику судей.

Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы представители клубов РПЛ должны будут заплатить штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

«Что касается комментирования вопросов судейства. Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев. Введено наказание за критику – это денежный штраф.

Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики», – заявил глава РФС Александр Дюков.