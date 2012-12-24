Александр Лукашенко: «Допинг есть везде, но Россию на колено наклоняют. Это неправильно»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с отстранением России от крупных международных стартов из-за изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории.

«Когда они отнекиваются, это противно слушать, потому что допинг есть везде. Но в чем россияне правы, руководство России – а что, это российские изобретение?

Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет... И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребенка: смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно», – заявил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова помочь чистым российским спортсменам на предстоящей .

«Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет?

Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», – добавил глава страны.

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