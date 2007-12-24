«Рубин» интересуется Соболевым, Шатовым и Леоном Мусаевым

«Рубин» интересуется форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым и полузащитниками Олегом Шатовым и Леоном Мусаевым, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, казанский клуб проявляет предметный интерес к Соболеву и Шатову. У последнего летом 2020 года истекает срок действия контракта с «Зенитом».

В этом сезоне Соболев провел за «Крылья» 18 матчей в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Шатов сыграл за «Зенит» в 8 играх, в которых дважды отличился и отдал два результативных паса. Мусаев вышел на поле в составе клуба из Петербурга в двух матчах РПЛ этого сезона.

Напомним, 19 декабря новым главным тренером стал Леонид Слуцкий.