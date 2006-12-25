Аскаров, Денисенко, Подколзин и Хованов – в окончательном составе сборной России на МЧМ-2020

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Назван окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020.

В заявку не попали Никита Зоркин, Михаил Гордеев, Сергей Телегин, Захар Шабловский и Лев Комиссаров.

Состав сборной России на МЧМ-2020:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»);

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА);

Нападающие: Никита Александров («Шарлоттаун»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» Москва), Александр Хованов («Монктон»).

Молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.

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