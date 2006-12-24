Кантона об игре «МЮ»: «Это как секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы»

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона оценил выступления «красных дьяволов» в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» занимает особенное место в моем сердце, но смотреть за тем, как «МЮ» играет сейчас... Немного напоминает секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в результате все немного разочарованы.

Но «МЮ» вернется, потому что это самый большой клуб в мире. Когда я говорю о занятии любовью в старческом возрасте, я говорю не про себя. Это просто метафора, ведь я… (усмехнулся)», — говорит Кантона.

«Юнайтед» занимает 8-е место в АПЛ, набрав 25 очков после 18 туров чемпионата. В следующем матче команда Оле-Гуннара Сульшера примет «Ньюкасл».