Хабиб: «Есть вмешательство WADA на политическом уровне. Но наши спортсмены должны ехать на Олимпиаду»

Чемпион UFC в легком дивизионе заявил, что российские спортсмены должны принять участие в Олимпиаде-2020 даже в нейтральном статусе.

«Спортсмены много сил и времени потратили на тренировки. И здесь какое-то вмешательство WADA, на политическом уровне.

Но спортсмены должны выехать на , это мое мнение», – сказал Нурмагомедов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупных спортивных соревнованиях на четыре года из-за допинг-скандала.

Николай Валуев: «WADA – политическая дубина. Всегда будет преследование наших спортсменов»

Кадыров о санкциях WADA: «Если так относятся к нашему государству, я бы добровольно отказался от любых соревнований»