Хабиб: «Есть вмешательство WADA на политическом уровне. Но наши спортсмены должны ехать на Олимпиаду»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов заявил, что российские спортсмены должны принять участие в Олимпиаде-2020 даже в нейтральном статусе.
«Спортсмены много сил и времени потратили на тренировки. И здесь какое-то вмешательство WADA, на политическом уровне.
Но спортсмены должны выехать на Олимпиаду, это мое мнение», – сказал Нурмагомедов.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупных спортивных соревнованиях на четыре года из-за допинг-скандала.
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