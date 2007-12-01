Эммануэль Пети о Неймаре: «Он срет на «ПСЖ» и играет только для себя»

Экс-полузащитник «Монако», Арсенала» и «Барселоны» Эммануэль Пети раскритиковал нападающего «ПСЖ» .

«Когда я играл с Зиданом или Джоркаеффом, то знал, что они способны самостоятельно решить исход матча, поэтому мы принимали их пренебрежение к оборонительным действиям.

Мы принимали это и делали свою работу, потому что знали, что они могу принести нам победу своими гениальными вспышками.

Это совершенно не случай Неймара. Этот парень играет для себя, только для себя. Поставьте себя на место ребят из раздевалки , которые месяцами наблюдают за произволом Неймара, который срет на клуб и болельщиков.

У него нет уважения», – сказал Пети в интервью RMC Sport.