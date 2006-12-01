Клэбо победил в гонке преследования на 15 км «коньком», Большунов – 5-й, Устюгов – 10-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Мартин Йонсруд Сундбю Пол Гульберг Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Артем Мальцев Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Ииво Нисканен Синдре Бьорнестад Скар Андрей Мельниченко Илья Семиков Йоханнес Клэбо Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Илья Порошкин Лыжи

Сегодня в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжам прошел мужской пасьют на 15 км свободным стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, лучший из россиян Александр Большунов – 5-й.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.29,7 

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1,8

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 11,1

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 47,9

5. Александр Большунов (Россия) – 48,3

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 52,1

7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 58,8

8. Шюр Рете (Норвегия) – 1.16,4

9. Калле Халварссон (Швеция) – 1.33,6

10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.39,0

11. Андрей Ларьков (Россия) – 1.40,8...

15. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.49,5

16.  Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2.15,3

18. Иван Якимушкин (Россия) – 2.33,5

19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.36,6

20. Артем Мальцев (Россия) – 2.41,0

21. Илья Порошкин (Россия) – 2.42,6

22. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.44,9

32. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.39,2

44. Илья Семиков (Россия) – 4.06,5...

63. Глеб Ретивых (Россия) – 6.04,5...

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья