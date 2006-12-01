Клэбо победил в гонке преследования на 15 км «коньком», Большунов – 5-й, Устюгов – 10-й

Сегодня в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжам прошел мужской пасьют на 15 км свободным стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, лучший из россиян – 5-й.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

1. (Норвегия) – 35.29,7

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1,8

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 11,1

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 47,9

5. Александр Большунов (Россия) – 48,3

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 52,1

7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 58,8

8. Шюр Рете (Норвегия) – 1.16,4

9. Калле Халварссон (Швеция) – 1.33,6

10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.39,0

11. Андрей Ларьков (Россия) – 1.40,8...

15. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.49,5

16. (Норвегия) – 2.15,3

18. Иван Якимушкин (Россия) – 2.33,5

19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.36,6

20. Артем Мальцев (Россия) – 2.41,0

21. Илья Порошкин (Россия) – 2.42,6

22. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.44,9

32. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.39,2

44. Илья Семиков (Россия) – 4.06,5...

63. Глеб Ретивых (Россия) – 6.04,5...