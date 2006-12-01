Клэбо победил в гонке преследования на 15 км «коньком», Большунов – 5-й, Устюгов – 10-й

Сегодня в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжам прошел мужской пасьют на 15 км свободным стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, лучший из россиян Александр Большунов – 5-й.
Кубок мира по лыжным гонкам
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.29,7
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1,8
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 11,1
4. Пол Гульберг (Норвегия) – 47,9
5. Александр Большунов (Россия) – 48,3
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 52,1
7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 58,8
8. Шюр Рете (Норвегия) – 1.16,4
9. Калле Халварссон (Швеция) – 1.33,6
10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.39,0
11. Андрей Ларьков (Россия) – 1.40,8...
15. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.49,5
16. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2.15,3
18. Иван Якимушкин (Россия) – 2.33,5
19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.36,6
20. Артем Мальцев (Россия) – 2.41,0
21. Илья Порошкин (Россия) – 2.42,6
22. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.44,9
32. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.39,2
44. Илья Семиков (Россия) – 4.06,5...
63. Глеб Ретивых (Россия) – 6.04,5...